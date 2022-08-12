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TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Alexis Sanchez sonrası Islam Slimani hamlesi!

Son dakika spor haberi: Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor. Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın Alexis Sanchez'in ardından hücum hattına bir takviye daha yapmayı düşündüğü ve bu ismin Slimani olduğu iddia edildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 13:58
TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Alexis Sanchez sonrası Islam Slimani hamlesi!

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Islam Slimani şu sıralarda kariyerine Sporting Lizbon'da devam ediyor. Cezayirli futbolcuya Fransa Ligi'nden talipli çıktı. Slimani transferi için Marsilya atağa kalktı.


Fransız basını, Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexis Sanchez'i kadrosuna katan Marsilya'nın hücum hattıan bir takviye daha yapmak istediğini ve bu ismin Sporting'den ayrılmaya hazırlanan Slimani olduğunu öne sürdü.

Bilindiği üzere Slimani, Ocak 2022'de Sporting'e gelmişti. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 2018-19 sezonunda sarı-lacivertlilerde oynayan Slimani, Fransa'da çıkışa geçmişti. Cezayirli oyuncu, Ligue 1'de Monaco ve Lyon ekiplerinde oynadı.


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