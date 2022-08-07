Rennais - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Karşı karşıya gelecek Rennais - Lorient için nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Rennais - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
RENNAIS - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rennais - Lorient maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 18.05'te beIN Max 1'de canlı yayınlanacak.
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RENNAIS - LORIENT MAÇI MUHTEMEL 11'LER
RENNAIS
Mandanda; Traore, Rodon, Theate, Truffert; Santamaria, Tait; Bourigeaud, Majer, Terrier; Laborde
LORIENT
Mvogo; Igor, Laporte, Morel, Le Goff; Le Fee, Monconduit, Abergel; Loriente, Moffi, Ouattara