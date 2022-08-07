Montpellier - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Karşı karşıya gelecek Montpellier - Troyes için nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Montpellier - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLIER - TROYES AÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Troyes maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da beIN Connect'e canlı yayınlanacak.

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MONTPELLIER - TROYES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

MONTPELLIER

Omlin; Sacko, Esteve, Tchato, Saint-Luce; Chotard, Savanier; Nordin, Khazri, Mavididi; Wahi

MONTPELLIER - TROYES

Gallon; Bruus, Porozo, Palmer-Brown, Salmier, Larouci; Kouame, Tardieu, Chavalerin; Ripart, Dong