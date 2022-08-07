Haberler Fransa Ligue 1 Montpellier - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Montpellier ile Troyes karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier ile Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 11:30
Montpellier - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Karşı karşıya gelecek Montpellier - Troyes için nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Montpellier - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLIER - TROYES AÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Troyes maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da beIN Connect'e canlı yayınlanacak.

Montpellier - Troyes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MONTPELLIER - TROYES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

MONTPELLIER

Omlin; Sacko, Esteve, Tchato, Saint-Luce; Chotard, Savanier; Nordin, Khazri, Mavididi; Wahi

MONTPELLIER - TROYES

Gallon; Bruus, Porozo, Palmer-Brown, Salmier, Larouci; Kouame, Tardieu, Chavalerin; Ripart, Dong

DİĞER
Ünlü oyuncu Aslı Enver'den yeni aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı: "Tıpatıp aynılar"
West Ham'ın Szalai ısrarı! İngilizler yeni teklifi duyurdu
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Milli futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marsilya - Reims maçı ne zaman, saat kaçta?
Rennais - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta?
Antalya'da deprem mi oldu?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lens - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Lens - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? 11:45
Leicester City - Brentford maçı saat kaçta? Leicester City - Brentford maçı saat kaçta? 11:30
Montpellier - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta? Montpellier - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta? 11:16
Milli tekvandocu dünya ikincisi oldu Milli tekvandocu dünya ikincisi oldu 11:13
Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor... Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor... 11:08
Paixao yeniden Altay'da! Paixao yeniden Altay'da! 11:05
Daha Eski
Lille - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Lille - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? 10:52
Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Leo Ortiz... Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Leo Ortiz... 10:42
Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? 10:39
West Ham'ın Szalai ısrarı! İngilizler yeni teklifi duyurdu West Ham'ın Szalai ısrarı! İngilizler yeni teklifi duyurdu 10:33
Toulouse - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Toulouse - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? 10:06
Antalyaspor G.Saray maçı saat kaçta? Antalyaspor G.Saray maçı saat kaçta? 10:03