Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille - Auxerre karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 11:30
Lille - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Karşı karşıya gelecek Lille - Auxerre için nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Auxerre maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da beIN Max 1'de canlı yayınlanacak.

Lille - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

LILLE - AUXERRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

LILLE

Jardim; Zedadka, Djalo, Fonte, Ismaily; Zhegrova, Martin, Andre, Bamba; David, Bayo

AUXERRE

Costil; Pereira, Bain, Jubal, Bernard; Toure; Hein, Raveloson, Sakhi, Perrin; Charbonnier

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