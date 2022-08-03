Aaron Ramsey artık Nice’te

Fransa Ligue 1 ekibe Nice, Juventus ile yollarını ayıran Gallerli oyuncu Aaron Ramsey'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi. Nice, Ramsey ile üç yıllığına anlaştı.
Fransa Ligue 1 ekibe Nice, Juventus ile yollarını ayıran Gallerli oyuncu Aaron Ramsey'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi. Nice, Ramsey ile üç yıllığına anlaştı.