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Luis Campos resmen PSG ile anlaştı

Son dakika spor haberleri... Geçtiğimiz ay Galatasaray'daki sportif danışmanlık görevini bıraktığını duyuran Luis Campos'un, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le anlaştı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 14:04
Luis Campos resmen PSG ile anlaştı

Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, geçtiğimiz ay görevini bıraktığını resmen açıklamıştı.

Portekizli spor adamının yeni adresi belli oldu. Campos, Paris Saint-Germain için yeni yetenekler keşfedecek. Kulüpten de konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

Başkent ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, tecrübeli futbol adamının danışman olarak görev yapacağı ifade edilirken "Luis Campos, transferlerden ve profesyonel takımımızın performansından sorumlu olacak" denildi.

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