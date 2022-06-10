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Lacazette Lyon’a döndü

Arsenal'le sözleşmesi sona eren Alexandre Lacazette, eski takımı Lyon'la 3 yıllık kontrat imzaladı. 31 yaşındaki Fransız forvet, 46,5 milyon sterlin bonservisle ayrıldığı Lyon'a 5 yıl sonra dönüş yaptı. Lacazette, Arsenal'de 206 karşılaşmada 71 gol kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
Lacazette Lyon’a döndü
Arsenal'le sözleşmesi sona eren Alexandre Lacazette, eski takımı Lyon'la 3 yıllık kontrat imzaladı. 31 yaşındaki Fransız forvet, 46,5 milyon sterlin bonservisle ayrıldığı Lyon'a 5 yıl sonra dönüş yaptı. Lacazette, Arsenal'de 206 karşılaşmada 71 gol kaydetti.
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