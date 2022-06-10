Lacazette Lyon’a döndü

Arsenal'le sözleşmesi sona eren Alexandre Lacazette, eski takımı Lyon'la 3 yıllık kontrat imzaladı. 31 yaşındaki Fransız forvet, 46,5 milyon sterlin bonservisle ayrıldığı Lyon'a 5 yıl sonra dönüş yaptı. Lacazette, Arsenal'de 206 karşılaşmada 71 gol kaydetti.
Arsenal'le sözleşmesi sona eren Alexandre Lacazette, eski takımı Lyon'la 3 yıllık kontrat imzaladı. 31 yaşındaki Fransız forvet, 46,5 milyon sterlin bonservisle ayrıldığı Lyon'a 5 yıl sonra dönüş yaptı. Lacazette, Arsenal'de 206 karşılaşmada 71 gol kaydetti.