Haberler Fransa Ligue 1 Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

Son dakika spor haberi: PSG'de yeni sezon öncesi yaprak dökümü yaşanacak. Sportif direktörlük görevine getirilen Luis Campos, devrim niteliğinde kararlar alarak kadroyu yeniden şekillendirecek. Buna göre, Fransız devinde gözden düşen 12 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 17:42
Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Paris Saint Germain, yeni sportif direktör Luis Campos ile kadroyu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

PSG'nin devrim niteliğinde olması beklenen yeni kadro yapılanması için bazı oyuncuların takımdan gönderilmesi gerekiyor. Sözleşmesi devam eden oyuncuların satışa sıcak bakmaması ise Fransız devinin işini bir hayli zorlaştıracağı belirtildi.

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

Paris devi bu oyuncuları takımdan göndermek istese de bazı isimlerin buna yanaşmadığı belirtildi. Parades, hafta içinde yaptığı açıklamada, gelecek sezonu PSG'de geçirmek istediğini belirterek ayrılık düşüncesinin olmadığını söyledi. Ayda 2.5 milyon Euro kazanan Arjantinli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Paris yönetimi oyuncuyu elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

L'Equipe'e göre PSG'de gözden düşen ve kesin olarak takımdan gönderilecek olan isimler şunlar:

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

MAURO ICARDI

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

JULIAN DRAXLER

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

PAREDES

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

THILO KEHRER

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

KURZAWA

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

ABDOU DIALLO

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

DANILO PEREIRA

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

IDRISSA GUEYE

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

COLIN DAGBA

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

KEYLOR NAVAS

Luis Campos düğmeye bastı! Draxler...

GEORGINIO WIJNALDUM

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