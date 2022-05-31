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Yakıp yıktılar

Fransa’da 18 yıl sonra küme düşen Saint Etienne’de stat karıştı. Taraftarlar 2 rakip oyuncuyu darp etti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
Yakıp yıktılar
Ligue 1'de tarihinde 10 şampiyonluk bulunan Saint Etienne kötü gidişata bir türlü son veremedi. Play-off mücadelesinde Auxerre ile 2 maç da 1-1 sonuçlanınca karşılaşma penaltılara gitti. Auxerre bu sonuçla üst lige yükselirken, Saint Etienne küme düştü. Sahaya giren Saint Etienne taraftarı ortalığı adeta yakıp yıktı. Emniyet güçleri müdahale etmekte zorlandı. Saint Etienne taraftarı 2 Auxerre'li oyuncuyu darp ettiler. Kendi oyuncularına saldırmak için soyunma odasına girmeye çalıştılar. Polis son anda önledi.
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