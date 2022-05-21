Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Metz: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG - Metz: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in son haftasında Paris Saint-Germain sahasında Metz ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG, 5-0 kazandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 00:30
PSG - Metz: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in son haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Metz'i konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG, 5-0 kazanırken, maçın yıldızı ise Kylian Mbappe oldu. PSG'de 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Mbappe, 25, 28 ve 50. dakikalarda fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı. PSG'nin diğer golleri ise 31. dakikada Neymar ve 67. dakikada Angel Di Maria'dan geldi.

Öte yandan Metz'de Boubacar Traore, karşılaşmanın 58. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden PSG, bu sonuçla ligi 86 puanla tamamladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Metz ise 31 sezonla sezonu bitirdi.

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