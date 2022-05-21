Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

İtalyan hoca, "Herkes bana Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili sorular soruyor ve bunun için heyecanlıyız.

14. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız var. Konuyla ilgili her şeyi anlayabiliyorum ancak finale odaklandık ve dışarıda olan şeylerin bizi etkilemeyecek." ifadelerini kullanmıştı.