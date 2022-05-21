Haberler Fransa Ligue 1 Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

Son dakika spor haberi: PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol devi Real Madrid'in transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu, PSG ile yaptığı kontrat yenileme görüşmelerinde anlaşma sağladı. Kylian Mbappe'nin futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. İşte imzalanacak yeni sözleşmesinin detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:19
Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'deki sözleşmesi 30 Haziran'da tamamlanacak.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

23 yaşındaki futbolcunun uzun süredir İspanyol devi Real Madrid ile anlaştığı iddia ediliyordu.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

Real Madrid'in transfer için 200 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülüyordu.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

PSG İLE ANLAŞMAYA VARDI!
L'Equipe, Mbappe'nin Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardığını ve İspanyol devine transfer olmayacağını yazdı.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

REAL MADRID İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!
Erling Haaland'ın Manchester City'ye transferi sonrası Norveçli futbolcu için kapılar kapanırken Mbappe'nin transferi de gerçekleşmezse Real Madrid futbol dünyasının iki yeni yıldızını da elinden kaçırmış olacak.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

TARİHE GEÇECEK İMZA!
Eurosport'un haberine göre ise Kylian Mbappe, PSG'nin astronomik teklifini kabul etti.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

İddiaya göre Mbappe, Fransız ekibinden imza parası olarak 300 milyon euro elde edecek.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun senelik 100 milyon euro'ya imza atacağı konuşuluyor.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

Mbappe böylece futbol tarihinin en çok yıllık ücret kazanan ismi olacak.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

ANCELOTTI'DEN MBAPPE YORUMU!
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Mbappe'yle ilgili gelen soruya 'Şampiyonlar Ligi finalini düşünüyoruz' yanıtını vermişti.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

İtalyan hoca, "Herkes bana Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili sorular soruyor ve bunun için heyecanlıyız.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

14. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız var. Konuyla ilgili her şeyi anlayabiliyorum ancak finale odaklandık ve dışarıda olan şeylerin bizi etkilemeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

Mbappe son yıllarda Avrupa futbolunun en büyük yıldızları arasında gösterililiyor.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

2018'de, daha 20 yaşını doldurmamışken, Fransa'nın dünya kupasını kazanan kadrosunun önemli bir parçasıydı.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

Mbappe bu sezon Paris Saint Germain formasyla 36 gol attı ve 26 asist yaptı.

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

Mbappe'nin menajeri ve annesi Fayza Lamari: "Real Madrid'le resmi olarak bitmiş bir anlaşmamız hiçbir zaman olmadı."

Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

Kylian Mbappe'nin Florentino Perez'e gönderdiği kısa mesaj: "PSG'de kalmaya karar verdiğimi bildiririm. Bana çocukluğumdan beri hayranı olduğum Real Madrid kulübünde oynama fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum"

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