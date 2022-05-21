Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza!

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'deki sözleşmesi 30 Haziran'da tamamlanacak.
Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'deki sözleşmesi 30 Haziran'da tamamlanacak.
23 yaşındaki futbolcunun uzun süredir İspanyol devi Real Madrid ile anlaştığı iddia ediliyordu.
Real Madrid'in transfer için 200 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülüyordu.
PSG İLE ANLAŞMAYA VARDI!
L'Equipe, Mbappe'nin Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardığını ve İspanyol devine transfer olmayacağını yazdı.
REAL MADRID İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!
Erling Haaland'ın Manchester City'ye transferi sonrası Norveçli futbolcu için kapılar kapanırken Mbappe'nin transferi de gerçekleşmezse Real Madrid futbol dünyasının iki yeni yıldızını da elinden kaçırmış olacak.
TARİHE GEÇECEK İMZA!
Eurosport'un haberine göre ise Kylian Mbappe, PSG'nin astronomik teklifini kabul etti.
İddiaya göre Mbappe, Fransız ekibinden imza parası olarak 300 milyon euro elde edecek.
Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun senelik 100 milyon euro'ya imza atacağı konuşuluyor.
Mbappe böylece futbol tarihinin en çok yıllık ücret kazanan ismi olacak.
ANCELOTTI'DEN MBAPPE YORUMU!
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Mbappe'yle ilgili gelen soruya 'Şampiyonlar Ligi finalini düşünüyoruz' yanıtını vermişti.
İtalyan hoca, "Herkes bana Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili sorular soruyor ve bunun için heyecanlıyız.
14. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız var. Konuyla ilgili her şeyi anlayabiliyorum ancak finale odaklandık ve dışarıda olan şeylerin bizi etkilemeyecek." ifadelerini kullanmıştı.
Mbappe son yıllarda Avrupa futbolunun en büyük yıldızları arasında gösterililiyor.
2018'de, daha 20 yaşını doldurmamışken, Fransa'nın dünya kupasını kazanan kadrosunun önemli bir parçasıydı.
Mbappe bu sezon Paris Saint Germain formasyla 36 gol attı ve 26 asist yaptı.
Mbappe'nin menajeri ve annesi Fayza Lamari: "Real Madrid'le resmi olarak bitmiş bir anlaşmamız hiçbir zaman olmadı."
Kylian Mbappe'nin Florentino Perez'e gönderdiği kısa mesaj: "PSG'de kalmaya karar verdiğimi bildiririm. Bana çocukluğumdan beri hayranı olduğum Real Madrid kulübünde oynama fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum"