Strasbourg Clermont maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Strasbourg-Clermont maçını takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 60 puanla 6. sırada yer alan Strasbourg sahasında, 36 puanlı Clermont'u ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉STRASBOURG-CLERMONT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
14 Mayıs Cumartesi saat 22:00'de başlayacak olan mücadele beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.
📌STRASBOURG-CLERMONT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Strasbourg: Sels; Le Marchand, Nyamsi, Caci; Fila, Thomasson, Prcic, Bellegarde, Guilbert; Gameiro, Ajorque
Clermont: Djoco; Zedadka, Seidu, Ogier, N'Simba; Samed, Gastien, Magnin; Dossou, Bayo, Da Cunha