Haberler Fransa Ligue 1 Saint-Etienne Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Saint-Etienne Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Saint-Etienne sahasında Reims'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 31, konuk ekibin ise 43 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Saint-Etienne-Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00
Saint-Etienne Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Saint-Etienne-Reims maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 31 puanla 18. sırada yer alan Saint-Etienne sahasında, 43 puanlı Reims'i ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

👉SAINT-ETIENNE-REIMS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne'in sahasında Reims'i ağırlayacağı maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌SAINT-ETIENNE-REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Saint-Etienne: Bernardoni; Macon, Sow, Moukoudi, Mangala, Silva; Nordin, Camara, Youssouf, Bouanga; Boudebouz

Reims: Rajkovic; Busi, Faes, Abdelhamid; Foket, Munetsi, Matusiwa, Doumbia, Locko; Zeneli, Toure

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