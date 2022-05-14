Saint-Etienne Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Saint-Etienne-Reims maçını takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 31 puanla 18. sırada yer alan Saint-Etienne sahasında, 43 puanlı Reims'i ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉SAINT-ETIENNE-REIMS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Saint-Etienne'in sahasında Reims'i ağırlayacağı maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌SAINT-ETIENNE-REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Saint-Etienne: Bernardoni; Macon, Sow, Moukoudi, Mangala, Silva; Nordin, Camara, Youssouf, Bouanga; Boudebouz
Reims: Rajkovic; Busi, Faes, Abdelhamid; Foket, Munetsi, Matusiwa, Doumbia, Locko; Zeneli, Toure