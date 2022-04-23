Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Paris-Saint Germain (PSG) sahasında Lens'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 16:30
PSG - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında PSG ile Lens kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi PSG, topladığı 77 puanla zirvede bulunuyor. Lens ise 53 puanla 7. sırada yer alıyor.

PSG - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in 34. haftasında oynanacak PSG - Lens maçı 23 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

PSG - LENS MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas; Marquinhos, Ramos, Kimpembe; Hakimi, Danilo, Verratti, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar

Lens: Farinez; Wooh, Danso, Gradit; Clauss, Doucoure, Costa, Fofana, Haidara; Kalimuendo, Sotoca

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