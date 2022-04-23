Lyon - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lyon ile Montpellier kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Lyon, topladığı 49 puanla 8. sırada bulunuyor. Montpellier ise 42 puanla 11. sırada yer alıyor.
LYON - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ligue 1'in 34. haftasında oynanacak Lyon - Montpellier maçı 23 Nisan Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
LYON - MONTPELLIER MUHTEMEL 11'LER
Lyon: Pollersbeck; Gusto, Da Silva, Lukeba, Emerson; Faivre, Mendes; Tete, Paqueta, Aouar; Dembele
Montpellier: Omlin; Souquet, Sakho, Esteve, Oyongo; Chotard, Savanier; Delaye, Cabella, Mavididi; Wahi