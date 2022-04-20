Haberler Fransa Ligue 1 Reims 2-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lille uzatmalarda kayıp!

Reims 2-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lille uzatmalarda kayıp!

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Reims ile Lille karşılaştı. Mücadeleyi Lille uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybetti ve galibiyet alamama serisini 4 maça çıkardı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 22:23
Reims 2-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lille uzatmalarda kayıp!

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Reims ile Lille karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Reims'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Munetsi ve 90+2'de Abdelhamid kaydetti. Lille'in tek golü ise 57. dakikada Sanches'ten geldi.

Mücadelede temsilcimiz Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Burak Yılmaz sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemedi.

Bu sonucun ardından Reims 4 maç sonra kazandı ve 40 puana yükseldi. Lille'in galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 48 puanda kaldı.

Ligin 34. haftasında Reims sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Lille ise Strasbourg'u ağırlayacak.

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