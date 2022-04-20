Reims 2-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lille uzatmalarda kayıp!

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Reims ile Lille karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Reims'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Munetsi ve 90+2'de Abdelhamid kaydetti. Lille'in tek golü ise 57. dakikada Sanches'ten geldi.
Mücadelede temsilcimiz Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Burak Yılmaz sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemedi.
Bu sonucun ardından Reims 4 maç sonra kazandı ve 40 puana yükseldi. Lille'in galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 48 puanda kaldı.
Ligin 34. haftasında Reims sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Lille ise Strasbourg'u ağırlayacak.