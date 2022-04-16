Saint-Etienne - Brest maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan sürüyor. 32. hafta karşılaşmasında Saint-Etienne ile Brest mücadele edecek.
Mücadele öncesi Saint-Etienne, topladığı 27 puanla 18. sırada bulunuyor. 39 puan toplayan Brest ise 12. sırada yer alıyor.
SAINT-ETIENNE - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında oynanacak Saint-Etienne - Brest maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
SAINT-ETIENNE - BREST MUHTEMEL 11'LER
Saint-Etienne: Bernardoni; Nade, Moukoudi, Kolodziejczak; Nordin, Youssouf, Camara, Trauco; Boudebouz; Bouanga, Khazri
Brest: Raya; Bizot; Duverne, Herelle, Chardonnet, Brassier; Honorat, Lasne, Belkebla, Del Castillo; Mounie, Le Douaron