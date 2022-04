Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe belirsizliği! Sponsorluk videosunda yer almadı

Fransız önemli kulüplerinden Paris Saint Germain, GOAT adlı giyim firmasıyla sponsorluk anlaşmasına imza attı. Firma ile çekilen reklam filminde ise takımın en önemli isimleri Messi ve Neymar da dahil birçok futbolcu yer alırken, Kylian Mbappe'nin görülmemesi ise akıllarda soru işaretine neden oldu.

TAKIMDAN AYRILIYOR MU?

Hakkında Real Madrid ile görüştüğü yönünde iddialar çıkan Fransız yıldızın kulübü PSG ile anlaşma sağladığı haberleri çıkmasıyla birlikte Real Madrid, rotasını Erling Haaland'a çevirmişti. Sponsorluk videosunda yaşanan durum ise yeniden Mbappe sorusunun tartışılmasına neden oldu.

Sponsor tanıtım videosuna Paris Saint-Germain takımından Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Presnel Kimpembe ve Achraf Hakimi gibi isimler yer alırken Mbappe'nin olmayışı ayrılık kararının kesinleştiği yönünde söylentiler çıkmasına neden oldu.

İşte PSG'nin videolu paylaşımı:



@PSG_English 🤝 @goatapp



At the crossroads of sport and fashion pic.twitter.com/v0TWiTKJIb