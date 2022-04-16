Lille - Lens maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan sürüyor. 32. hafta karşılaşmasında Lille ile Lens mücadele edecek.
Mücadele öncesi Lille, topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor. 47 puan toplayan Lens ise 8. sırada yer alıyor.
LILLE - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında oynanacak Lille - Lens maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
LILLE - LENS MUHTEMEL 11'LER
Lille: Jardim; Zeki, Fonte, Djalo, Gudmundsson; Sanches, Andre, Xeka, Bamba; David, Burak
Lens: Leca; Gradit, Medina, Danso; Clauss, Fofana, Berg, Frankowski; Costa; Sotoca, Kalimuendo