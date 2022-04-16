Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Lens maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lille - Lens maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Lille sahasında Lens ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:35
Lille - Lens maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan sürüyor. 32. hafta karşılaşmasında Lille ile Lens mücadele edecek.

Mücadele öncesi Lille, topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor. 47 puan toplayan Lens ise 8. sırada yer alıyor.

LILLE - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında oynanacak Lille - Lens maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

LILLE - LENS MUHTEMEL 11'LER

Lille: Jardim; Zeki, Fonte, Djalo, Gudmundsson; Sanches, Andre, Xeka, Bamba; David, Burak

Lens: Leca; Gradit, Medina, Danso; Clauss, Fofana, Berg, Frankowski; Costa; Sotoca, Kalimuendo

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