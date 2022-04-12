Haberler Fransa Ligue 1 Neymar'dan Kylian Mbappe ve Lionel Messi'ye sitem: "Utanç verici bir durum"

Neymar'dan Kylian Mbappe ve Lionel Messi'ye sitem: "Utanç verici bir durum"

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcularından Neymar, alınan 6-1'lik Clermont galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada takım arkadaşları ve kendi hakkında performans eleştirisinde bulundu. Üçünün yüzde 100'e ulaşmasının biraz zaman aldığının ifade eden Brezilyalı yıldız, bunun kendileri için utanç veriici bir durum olduğunu dile getirdi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 12:16
Neymar'dan Kylian Mbappe ve Lionel Messi'ye sitem: "Utanç verici bir durum"

Fransa Ligue 1'de lider durumda olan PSG'de eleştirilen isimler arasında Neymar, Mbappe ve Messi üçlüsü yer alıyordu. Kendilerinden büyük beklentiler olan futbolcuların bir türlü istenilen seviyeye gelememesi taraftarların tepkisini çekiyordu. Son karşılaşmalarda formunu yukları taşıyan yıldız isimler, taraftarları da memnun etmeyi başardı.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPTILAR

Ligde Clermont'a karşı 6-1'lik net skorla galip gelen PSG'de Neymar hat-trick yapma başarısı gösterirken Lionel Messi de 3 asist kaydetti. Bu sonucun ardından 71 puana ulaşan PSG, en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını da 12'ye yükseltti. Maçın ardından açıklama yapan yıldız isimler ise öz eleştiride bulundu.

"Her şeyden önce, bu gece kazandığımız için mutluyum. 3 gol attığım için de ayrıca mutluyum. Gittikçe daha iyiye gidiyoruz. Üçümüz de %100'ümüzdeyiz, ama sezonun sonunda bu seviyeye gelebildik. Bizim için utanç verici bir durum, fakat ligde kalan diğer maçları alacağız." ifadelerine yer verdi.

Kylian Mbappe ise maç sonrasında yaptığı konuşmada Neymar'a hake verdi ve "Evet, bunun şimdi olması çok üzücü oldu, ancak daha çok önemli başarılar kazanabiliriz. Biz, üç kalite oyuncu olduğumuzu düşünüyoruz. Biz, elimizden geldiğince takıma yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün de bunu yapmaya çalıştık. Hayat bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. İleriye bakman gerek, artık geçmişte kaldı. Biraz acımız vardı, bu hala var ama bir şeyler yapmak gerekiyor. Büyük bir kulüp ve büyük bir takım olduğumuzu ve kupalar kazanmak için burada olduğumuzu göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

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