Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Strasbourg Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'de RC Strasbourg sahasında Olympique Lyon'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 51 puanla 4. sırada yer alırken konuk ekip ise 45 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Strasbourg-Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 14:00
Strasbourg Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

CANLI SKOR - Strasbourg-Lyon maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 31. hafta müsabakaları oynanıyor. Strasbourg sahasında Lyon'u konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte maçla ilgili merak edilenler...

STRASBOURG-LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg'un sahasında Lyon'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

STRASBOURG-LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Strasbourg: Sels; Djiku, Nyamsi, Caci; Lienard, Bellegarde, Aholou, Sissoko, Guilbert; Gameiro, Ajorque

Lyon: Lopes; Emerson, Lukeba, Boateng, Gusto; Ndombele, Mendes; Aouar, Paqueta, Faivre; Dembele

DİĞER
Şeyma Subaşı eski aşkının üstünü fena çizdi! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Meedo'dan kalan son izi de sildi!
Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 2022’nin en çok satan modelleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor