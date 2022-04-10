Son dakika spor haberleri: Doğan Alemdar Fransa'yı sallıyor! Kurtardığı penaltı...

Fransa Ligue 1'de Rennes, deplasmanda karşılaştığı Reims'i 3-2 yendi. Maça damga vuran isimse konuk takımın Türk kalecisi Doğan Alemdar oldu.
Fransa Ligue 1'de Rennes, deplasmanda karşılaştığı Reims'i 3-2 yendi. Maça damga vuran isimse konuk takımın Türk kalecisi Doğan Alemdar oldu.
Sezon başında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan genç eldiven, Alfred Gomis'in sakatlanmasının ardından kaleyi devralmıştı.
Reims karşısında bir penaltı kurtaran Doğan Alemdar, Fransız taraftarlardan büyük övgü aldı. İşte o yorumlar...
"Objektif olmak gerekirse Ligue 1'in en iyi kalecisi"
"Ne adam ama! Gomis valizlerini hazırlasın"
"Bizim kral"
"Evet! Doğan Alemdar en iyi kaleci"
"Gomis en iyisi diyenler nerede?"
"Şimdiden Alfred Gomis'in penaltı istatistiğinden daha iyi"