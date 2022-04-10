Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberleri: Doğan Alemdar Fransa'yı sallıyor! Kurtardığı penaltı...

Son dakika spor haberleri: Doğan Alemdar Fransa'yı sallıyor! Kurtardığı penaltı...

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1'de Rennes'in deplasmanda Reims'i 3-2 yendiği maçta kurtardığı penaltı ile 3 puanın kazanılmasında önemli rol oynayan Doğan Alemdar, sosyal medyada taraftardan büyük övgü aldı. İşte o yorumlar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 13:51 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 14:00
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri: Doğan Alemdar Fransa'yı sallıyor! Kurtardığı penaltı...

Fransa Ligue 1'de Rennes, deplasmanda karşılaştığı Reims'i 3-2 yendi. Maça damga vuran isimse konuk takımın Türk kalecisi Doğan Alemdar oldu.

Son dakika spor haberleri: Doğan Alemdar Fransa'yı sallıyor! Kurtardığı penaltı...

Sezon başında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan genç eldiven, Alfred Gomis'in sakatlanmasının ardından kaleyi devralmıştı.

Son dakika spor haberleri: Doğan Alemdar Fransa'yı sallıyor! Kurtardığı penaltı...

Reims karşısında bir penaltı kurtaran Doğan Alemdar, Fransız taraftarlardan büyük övgü aldı. İşte o yorumlar...

Son dakika spor haberleri: Doğan Alemdar Fransa'yı sallıyor! Kurtardığı penaltı...

"Objektif olmak gerekirse Ligue 1'in en iyi kalecisi"

Son dakika spor haberleri: Doğan Alemdar Fransa'yı sallıyor! Kurtardığı penaltı...

"Ne adam ama! Gomis valizlerini hazırlasın"

Son dakika spor haberleri: Doğan Alemdar Fransa'yı sallıyor! Kurtardığı penaltı...

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