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Fransa'da Burak Yılmaz eleştirisi! "90 dakika boyunca..."

Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz performansıyla tartışılmaya başlandı. 30. hafta maçında takımının Bordeaux ile 0-0 berabere kaldığı maçta 90 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, Fransız basını tarafından eleştirildi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 12:59
Fransa'da Burak Yılmaz eleştirisi! "90 dakika boyunca..."

Fransa Ligi'nde milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in top koşturduğu Lille, sahasında Bordeaux ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Lille, 47 puanla 6. sırada kaldı. Maçta 90 dakika forma giyen Burak Yılmaz, mücadele sonrası eleştirilerden nasibini aldı.

Fransa'da Burak Yılmaz eleştirisi! "90 dakika boyunca..."

36 yaşındaki forvet, bu sezon Fransa'da 34 kez ofsayta düşerek Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok ofsaytta kalan futbolcu oldu.

Fransa'da Burak Yılmaz eleştirisi! "90 dakika boyunca..."

Milli oyuncu ayrıca, 2022 yılında Lille formasıyla yalnızca 1 gol atabildi. Burak'ın form düşüklüğü Fransız basınında da geniş yer buldu.

Fransa'da Burak Yılmaz eleştirisi! "90 dakika boyunca..."

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği Fransız basınında yer alan haberlerde, "Burak 90 dakikada hiçbir şey yapmadı. Kullandığı bütün tercihler yanlıştı."

Fransa'da Burak Yılmaz eleştirisi! "90 dakika boyunca..."

"Burak Yılmaz net fırsatları harcamayı sonlandıracak mı?" gibi ifadeler kullanıldı.

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