Fransa'da Burak Yılmaz eleştirisi! "90 dakika boyunca..."

Fransa Ligi'nde milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in top koşturduğu Lille, sahasında Bordeaux ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Lille, 47 puanla 6. sırada kaldı. Maçta 90 dakika forma giyen Burak Yılmaz, mücadele sonrası eleştirilerden nasibini aldı.
36 yaşındaki forvet, bu sezon Fransa'da 34 kez ofsayta düşerek Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok ofsaytta kalan futbolcu oldu.
Milli oyuncu ayrıca, 2022 yılında Lille formasıyla yalnızca 1 gol atabildi. Burak'ın form düşüklüğü Fransız basınında da geniş yer buldu.