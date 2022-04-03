Fransa'da Burak Yılmaz eleştirisi! "90 dakika boyunca..."

Fransa Ligi'nde milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 'in top koşturduğu Lille , sahasında Bordeaux ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Lille, 47 puanla 6. sırada kaldı. Maçta 90 dakika forma giyen Burak Yılmaz , mücadele sonrası eleştirilerden nasibini aldı.

36 yaşındaki forvet, bu sezon Fransa'da 34 kez ofsayta düşerek Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok ofsaytta kalan futbolcu oldu.