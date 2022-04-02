Haberler Fransa Ligue 1 Lille Bordeaux maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Lille Bordeaux maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor... 46 puanlı Lille sahasında 22 puanlı Bordeaux'yu ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Lille-Bordeaux maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 11:22
Lille Bordeaux maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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Fransa Ligue 1'de 30. hafta maçlarıyla heyecan sürüyor. Zorlu maçta Lille - Bordeaux karşı karşıya gelecek. Fransa'da Lille, 29 maç sonunda 46 puanla 6. sırada yer alıyor. Bordeaux ise 22 puanla 20. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'li Lille, yukarı sıralara tırmanmanın hesaplarını yaparken, Bordeaux ise küme düşme hattından kurtulmak istiyor.

LILLE-BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Bordeaux maçı 2 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

LILLE-BORDEAUX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Jardim - Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Gudmundsson - Gomes, André, Onana, Bamba - David, Burak Yılmaz

Bordeaux: Costil - Kwateng, Gregersen, Medioub, Mensah - Ignatenko, Onana, Fransergio - Elis, Mara, Hwang

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