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LILLE - BORDEAUX MAÇI CANLI İZLE | Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de 30. hafta heyecanı devam ederken, Lille, kendi sahasında Bordeaux ile zorlu bir mücadele verecek. Peki, Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte Lille - Bordeaux maçını canlı takip etmek isteyenler için detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 10:58 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 12:05
LILLE - BORDEAUX MAÇI CANLI İZLE | Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de 30. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Lille - Bordeaux mücadelesinde; Fransa'da Lille, 29 maç sonunda 46 puanla 6. sırada yer alıyor. Bordeaux ise 22 puanla 20. sırada yer alıyor.

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in de kadrosunda bulunduğu Lille, yukarı sıralara tırmanmanın hesaplarını yaparken, Bordeaux ise küme düşme hattından kurtulmak istiyor.

LILLE - BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Bordeaux maçı 2 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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