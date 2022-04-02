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Lille 0-0 Bordeaux (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligi'nin 31. haftasubda Lille sahasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika görev aldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 22:04
Lille 0-0 Bordeaux (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligi'nde Lille ile Bordeaux karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off'unda Portekiz'e 3-1 kaybettiğimiz maçın ardından Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Lille'de maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz'ın yanı sıra milli futbolcumuz Zeki Çelik de 90 dakika görev yapan bir başka isim oldu.

Bordeaux'ta sağ bek Enock Kwateng 35. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu beraberliğin ardından Avrupa kupalarına katılmak isteyen Lille puanını 47'ye yükseltti.

Ligin son sırasındaki Bordeaux da 23 puana ulaştı. Bordeaux, bu sezon ilk kez bir maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Angers'e konuk olacak. Bordeaux, Metz'i ağırlayacak.
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