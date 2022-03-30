SPOR HABERİ - PSG'de Neymar ve Kylian Mbappe depremi! İşte yerine gelecek isimler

Neymar ve Kylian Mbappe'nin yeri yeni isimlerle doluyor. Sezon başına dünya starı Lionel Messi'yi kadrosuna katarak başlayan Paris Saint-Germain büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid yenilgisi Fransız ekibinde tüm dengeleri değiştirdi.

NEYMAR'IN YERİ DYBALA İLE DOLACAK

Paris Saint-Germain'den, Paulo Dybala ve Ousmane Dembele için yakın markaj. L'Equipte'te yer alan habere göre; Fransız devi, Juventus'tan ayrılacağı açıklanan Dybala ve Barcelona ile sözleşmesi bitecek Dembele'nin durumlarını yakından takip ediyor.

Haberin detaylarında, iki futbolcunun da bonservissiz bir şekilde transferinin, PSG için cezbedici olduğu ve yaz aylarında bir girişim yapılabileceği vurgulandı.

NEYMAR PERFORMANSI İLE DÜŞÜŞLERDE

Bu sezon PSG forması ile 25 maça çıkan Brezilyalı yıldız sadece 5 gol 5 asistlik katkı sunabildi. Gol yollarındaki suskunluğu ile düşüşte olan Neymar'ın bu performansı hem Paris yönetiminin hem de Fransız taraftarların tepkisini çekiyor.