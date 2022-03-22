Haberler Fransa Ligue 1 PSG'de kriz büyüyor! Futbolcular ikiye ayrıldı

PSG'de kriz büyüyor! Futbolcular ikiye ayrıldı

Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1 ekibi PSG'de kriz büyüyor. Fransız basını, PSG soyunma odasında işlerin yolunda gitmediğini öne sürdü. Soyunma odasında yaşanan gerginliğin futbolcular arasında gruplaşmaya neden olduğu iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 11:03
PSG'de kriz büyüyor! Futbolcular ikiye ayrıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Paris Saint-Germain krizden çıkamıyor. Fransız devinde Lionel Messi ile Neymar, Real Madrid yenilgisinin ardından büyük tepki toplarken taraftarların sert protestolarına maruz kalmışlardı.

PSG'de kriz büyüyor! Futbolcular ikiye ayrıldı

RMC Sport'ta yer alan haberde, Paris Saint-Germain'in soyunma odasında işlerin yolunda gitmediği öne sürüldü.

PSG'de kriz büyüyor! Futbolcular ikiye ayrıldı

FUTBOLCULAR İKİ GRUBA AYRILDI!
PSG soyunma odasında futbolcular arasında gruplaşmalar yaşandığı konuşuluyor.

PSG'de kriz büyüyor! Futbolcular ikiye ayrıldı

Takımdaki oyuncular iki gruba ayrılmış durumda. Güney Amerikalılar ve Fransızca konuşanlar... Bu gruplaşmanın 3-0'lık Monaco yenilgisinden sonra biraz daha arttığı ve iki oyuncu grubu arasındaki iletişimin daha da uzaklaştığı iddia edildi.

PSG'de kriz büyüyor! Futbolcular ikiye ayrıldı

Haberde, takım içi gruplaşmaya şu sözlerle dikkat çekildi: "Neymar faule maruz kaldığında hakeme itiraza giden beş oyuncu var. Aynı şey Achraf Hakimi'de olmuyor."

PSG'de kriz büyüyor! Futbolcular ikiye ayrıldı

Soyunma odasında çatlak sesler çıkan PSG'nin yeni sezonda devrim niteliğinde kararlar alabileceği konuşulurken Fransız ekibi bu sezonu Ligue 1 şampiyonluğuyla tamamlamak istiyor.

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