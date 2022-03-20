Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Nice 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder...

Marsilya - Nice 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde A Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya sahasında Nice ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri Arkadiusz Milik ve Cedric Bakambu kaydetti. Nice'in tek golü 90+2. dakikada Mario Lemina'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 01:03
Marsilya - Nice 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder...

Fransa Ligue 1 29. hafta mücadelesinde Marsilya, sahasında Nice ile karşı karşıya geldi. Stade Orange Velodrome'de oynanan mücadeleyi Marsilya 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada penaltıdan Arkadiusz Milik ve 89. dakikada Cedric Bakambu kaydetti. Nice'in tek golü 90+2. dakikada Mario Lemina'dan geldi.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 75. dakikada yerini Amine Harit'e bıraktı. Bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Marsilya puanını 53'e çıkardı. Nice ise 50 puanda kaldı.

Ligin 30. haftasında Marsilya, Saint Etienne deplasmanına gidecek. Nice ise Rennes'i konuk edecek.

DİĞER
Ligue 1’de kritik Marsilya - Nice maçına Cengiz Ünder damga vurdu! Fransızlar milli yıldıza methiyeler düzdü…
Hindistan’ın Kerela eyaletinde tribün faciası: 5'i ağır 200 yaralı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor