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PSG'nin yıldızı Messi'nin kıyafeti olay oldu

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, kıyafeti ile gündem oldu. Lionel Messi'nin Beckham'ın oğlu Romeo Beckham ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı salladı. Messi fotoğrafı 400 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 13:15
PSG'nin yıldızı Messi'nin kıyafeti olay oldu

Romeo Beckham'ın, Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi (34) ile çektirdiği hatıra pozu dikkat çekti. Messi'nin eşofman takımı esprilere konu oldu.

PSG'nin yıldızı Messi'nin kıyafeti olay oldu

Romeo'nun 3.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı kare, 400 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

PSG'nin yıldızı Messi'nin kıyafeti olay oldu

"MESSİ NEDEN PİJAMALARIYLA?"

Yıldız futbolcunun battaniyeye benzetilen kırmızı takımı için sosyal medyada "Küçükken annem beni böyle giydiriyordu", "Messi neden pijamalarıyla?", "Messi'yi kim giydirdi?"şeklinde yorumlar yapıldı.

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