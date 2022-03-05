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Nice - PSG maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Nice sahasında Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Nice PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 16:27
Nice - PSG maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 27. hafta karşılaşmasında Nice ile Paris Saint-Germain (PSG) kozlarını paylaşacak. Maça dair tüm detaylar haberimizde...

NICE PSG MUHTEMEL 11'LER

Nice: Benitez; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Schneiderlin, Rosario, Kluivert; Gouiri, Dolberg.

PSG: Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Gueye, Pereira; Di Maria, Messi, Neymar.

NICE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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