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Fransızlardan kötü haber! Burak Yılmaz ve Lionel Messi...

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz, takımıyla geçen sezon şampiyonluğa ulaşsa da bu sezon istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Fransız basınında çıkan habere göre Burak Yılmaz o istatistikte Lionel Messi ile yarışıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:34 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:36
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fransızlardan kötü haber! Burak Yılmaz ve Lionel Messi...

Fransa Ligue 1'de Lille forması ile gittiği ilk sezon şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, bu sezon beklenenlerin uzağında bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz sezon adeta şov yapan milli golcü, bu yıl ise toplam 22 maçta yalnızca 4 gol atabildi.

MESSI İLE YARIŞIYOR!

Ligue 1'de 'şut başına gol' ve ' maç başına kaçırılan net fırsat' istatistiklerinde Kral, en başarısız oyunculardan biri olarak dikkat çekti. Fransız basınına göre Burak, bu alanlarda Lionel Messi ile yarışıyor!

Arjantinli süperstar, PSG kariyerinde çıktığı 15 maçta 2 gol atabildi.

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