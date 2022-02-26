Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Saint-Etienne'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:53
PSG - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Saint-Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Saint-Etienne kozlarını paylaşacak.

PSG, mücadele öncesi topladığı 59 puanla en yakın rakibi Marsilya'nın 13 puan önünde zirvede yer alıyor. 22 puanı bulunan Saint-Etienne ise 16. sırada bulunuyor.

PSG - SAINT-ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ligue 1'in 26. haftasında oynanacak PSG - Saint-Etienne maçı 26 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG - SAINT-ETIENNE MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Gueye, Danilo, Draxler; Messi, Mbappe, Neymar

Saint-Etienne: Bernardoni; Sacko, Mangala, Nade; Thioub, Youssouf, Camara, Kolodziejczak; Boudebouz; Bouanga, Khazri

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