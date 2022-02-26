PSG - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Saint-Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Saint-Etienne kozlarını paylaşacak.
PSG, mücadele öncesi topladığı 59 puanla en yakın rakibi Marsilya'nın 13 puan önünde zirvede yer alıyor. 22 puanı bulunan Saint-Etienne ise 16. sırada bulunuyor.
PSG - SAINT-ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ligue 1'in 26. haftasında oynanacak PSG - Saint-Etienne maçı 26 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PSG - SAINT-ETIENNE MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Gueye, Danilo, Draxler; Messi, Mbappe, Neymar
Saint-Etienne: Bernardoni; Sacko, Mangala, Nade; Thioub, Youssouf, Camara, Kolodziejczak; Boudebouz; Bouanga, Khazri