Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Saint-Etienne: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG - Saint-Etienne: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de 26. hafta karşılaşmasında PSG sahasında Saint-Etienne ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'de oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. PSG'nin genç yıldızı Mbappe zorlu karşılaşmada attığı 2 golle PSG tarihinin en çok gol atan oyuncular listesinde Zlatan Ibrahimovic'i yakaladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 00:51 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 00:52
PSG - Saint-Etienne: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün son maçında PSG sahasında Saint-Etienne ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'de oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe (2) ve Danilo Pereira getirdi. Saint-Etienne'in tek golünü ise Denis Bouanga kaydetti.

PSG bu galibiyet puanını 62'ye çıkardı.

MBAPPE ZLATAN'I YAKALADI

PSG formasıyla 156 gole ulaşan Kylian Mbappe, PSG tarihinin en çok gol atan oyuncular listesinde Zlatan Ibrahimovic'i yakaladı.

DİĞER
Yok böyle kutlama! Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in doğum gününde romantizmin doruklarına çıktı!
Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da da tarih yazıyor! Cephane taşıyan treni havaya uçurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor