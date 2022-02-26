PSG - Saint-Etienne: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün son maçında PSG sahasında Saint-Etienne ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'de oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe (2) ve Danilo Pereira getirdi. Saint-Etienne'in tek golünü ise Denis Bouanga kaydetti.

PSG bu galibiyet puanını 62'ye çıkardı.

MBAPPE ZLATAN'I YAKALADI

PSG formasıyla 156 gole ulaşan Kylian Mbappe, PSG tarihinin en çok gol atan oyuncular listesinde Zlatan Ibrahimovic'i yakaladı.