Haberler Fransa Ligue 1 Kylian Mbappe'nin annesi Faiza Lamari'den Real Madrid cevabı! Transferi istemiyor

Kylian Mbappe'nin annesi Faiza Lamari'den Real Madrid cevabı! Transferi istemiyor

İsmi gelecek sezon için İspanyol devi Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe haknda flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Fransız yıldızın annesi Faiza Lamari'nin, oğlunun Paris'ten ayrılmasına sıcak bakmadığını yazdı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 19:26
Kylian Mbappe'nin annesi Faiza Lamari'den Real Madrid cevabı! Transferi istemiyor

Fransa Ligue 1 devi PSG'nin yıldız forveti Kylian Mbappe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Marca'nın haberine göre Fransız yıldızın annesi Faiza Lamari, oğlunun Paris ekibinde kalmasını istiyor. Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktör Leonardo ile arası iyi olan Lamari, oğlunun Real Madrid'den gelen tekliften etkilendiğini söyledi.

Ayrıca haberde Mbappe'nin Real Madrid'de forma giymek istediği ve PSG ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı yazıldı.

Bu sezon PSG ile 33 resmi maça çıkan Mbappe, 22 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

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