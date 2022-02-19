Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nantes, PSG ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 12:03
Nantes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nantes ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nantes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - PSG maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'de beIN SPORTS 2'te canlı yayınlanacak.

NANTES - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nantes: Lafont; Appiah, Castelletto, Pallois, Merlin; Chirivella, Cyprien, Girotto; Blas, Kolo Muani, Simon

Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Paredes, Gueye; Messi, Mbappe, Neymar

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