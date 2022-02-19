Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens, Lyon ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:45 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:46
Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Lyon maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

LENS - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lens: Farinez; Gradit, Danso, Medina; Clauss, Frankowski, Doucoure, Fofana; Sotoca, Ganago, Kalimuendo

Lyon: Lopes; Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson; Kadewere, Ndombele, Faivre, Paqueta; Toko Ekambi, Dembele

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