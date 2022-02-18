Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille ile Metz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Metz maçı 18 Şubat Cuma günü saat 23:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

LILLE - METZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Jardim, Celik, Fonte, Botman, Djalo; Gudmundsson, Andre, Yilmaz, Bamba; Gomes, David

Metz: Caillard; Bronn, Kouyate, Amadou, Cande; Traore, Pajot, Delaine; Boulaya; Mafouta, Niane