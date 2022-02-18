Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Metz ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 11:04 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 11:04
Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Metz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille ile Metz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Metz maçı 18 Şubat Cuma günü saat 23:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

LILLE - METZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Jardim, Celik, Fonte, Botman, Djalo; Gudmundsson, Andre, Yilmaz, Bamba; Gomes, David

Metz: Caillard; Bronn, Kouyate, Amadou, Cande; Traore, Pajot, Delaine; Boulaya; Mafouta, Niane

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