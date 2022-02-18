Kylian Mbappe'ye rekor maaş! Tarihe geçecek...

Kylian Mbappe'nin geleceği futbolda transfer gündeminin en önemli maddesini oluşturmaya devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, futbol dünyasında geleceği en fazla merak edilen isimlerden.
Kylian Mbappe'nin geleceği futbolda transfer gündeminin en önemli maddesini oluşturmaya devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, futbol dünyasında geleceği en fazla merak edilen isimlerden.
Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi bitecek olan ve serbest oyuncu konumuna geçecek olan Mbappe'nin ismi çok uzun bir süredir İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile anılırken, iki tarafın çoktan anlaşmaya vardığı ve transferin resmi olarak açıklanması için sezon sonunun beklendiği iddia ediliyordu.
Avrupa basınında bugün çıkan haberlere göre Paris ekibi Mbappe'den umudunu henüz kesmiş değil. Onu takımda tutmaya devam etmek isteyen kulüp, Real Madrid'i ekarte edebilmek için Fransız oyuncuya çok yüklü bir maaş teklifi yapmaya hazırlanıyor.