Haberler Fransa Ligue 1 Kylian Mbappe'ye rekor maaş! Tarihe geçecek...

Kylian Mbappe'ye rekor maaş! Tarihe geçecek...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, geleceği ile gündemde en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile anlaşmaya vardığı iddia edilirken, Fransız ekibinin Mbappe ile yeni sözleşme imzalamak istediği ve bu rakamın futbol tarihine geçeceği belirtildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 10:38
Kylian Mbappe'ye rekor maaş! Tarihe geçecek...

Kylian Mbappe'nin geleceği futbolda transfer gündeminin en önemli maddesini oluşturmaya devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, futbol dünyasında geleceği en fazla merak edilen isimlerden.

Kylian Mbappe'ye rekor maaş! Tarihe geçecek...

Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi bitecek olan ve serbest oyuncu konumuna geçecek olan Mbappe'nin ismi çok uzun bir süredir İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile anılırken, iki tarafın çoktan anlaşmaya vardığı ve transferin resmi olarak açıklanması için sezon sonunun beklendiği iddia ediliyordu.

Kylian Mbappe'ye rekor maaş! Tarihe geçecek...

Avrupa basınında bugün çıkan haberlere göre Paris ekibi Mbappe'den umudunu henüz kesmiş değil. Onu takımda tutmaya devam etmek isteyen kulüp, Real Madrid'i ekarte edebilmek için Fransız oyuncuya çok yüklü bir maaş teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Kylian Mbappe'ye rekor maaş! Tarihe geçecek...

Mbappe ile yeni sözleşme imzalamak isteyen PSG, haftalık yaklaşık 1 milyon Euro'ya denk gelen bir kontrata hazırlanırken, başarılı hücumcu bu teklifi kabul etmesi halinde futboldan en fazla para kazanan isim olacak.

Kylian Mbappe'ye rekor maaş! Tarihe geçecek...

Bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 22 gol atıp 16 da asist yapan Mbappe, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da PSG adına Real Madrid karşısında galibiyet golünü atan isim olmuştu.

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