Haberler Fransa Ligue 1 Metz-Marsilya: 1-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Cengiz Ünderli Marsilya deplasmanda kazandı

Metz-Marsilya: 1-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Cengiz Ünderli Marsilya deplasmanda kazandı

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Olympique Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Metz'i Bakambu ve Milik'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk ekipte forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder oyuna 79. dakikada dahil oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 07:43
Metz-Marsilya: 1-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Cengiz Ünderli Marsilya deplasmanda kazandı
Fransa Ligue 1'de 24. hafta karşılaşmasında Metz, Marsilya'yı konuk etti.

Municipal Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Marsilya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bakambu ve 82. dakikada Milik kaydetti. Metz'in tek sayısı 52. dakikada Maiga'dan geldi.

Marsilya'da Cengiz Ünder, 79. dakikada Dieng'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Marsilya, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 46 puanla 2. surada yer buldu. 3 maçtır kazanamayan Metz ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.

Marsilya, gelecek hafta Clermont'u konuk edecek. Metz ise Lille deplasmanına gidecek.
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