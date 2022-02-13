Monaco - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Monaco ile Lorient kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Monaco, topladığı 36 puanla 7. sırada bulunuyor. 20 puanı bulunan Lorient ise 17. sırada yer alıyor.
MONACO - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ligue 1'in 24. haftasında oynanacak Monaco - Lorient maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MONACO - LORIENT MUHTEMEL 11'LER
Monaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Martins, Lucas, Tchouameni, Diop; Volland, Ben Yedder
Lorient: Dreyer; Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff; Monconduit, Innocent, Boisgard; Lauriente, Soumano, Moffi