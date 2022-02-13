Haberler Fransa Ligue 1 Monaco - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'in 24. haftasında Monaco ile Lorient kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 12:02
Monaco - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Monaco ile Lorient kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Monaco, topladığı 36 puanla 7. sırada bulunuyor. 20 puanı bulunan Lorient ise 17. sırada yer alıyor.

MONACO - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ligue 1'in 24. haftasında oynanacak Monaco - Lorient maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONACO - LORIENT MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Martins, Lucas, Tchouameni, Diop; Volland, Ben Yedder

Lorient: Dreyer; Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff; Monconduit, Innocent, Boisgard; Lauriente, Soumano, Moffi

DİĞER
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den oryantal şov! Aleyna'dan sonra annesi Havva Öztel de dansözü karşısına aldı!
Salda Gölü'nde nesli tehdit altında olan alaca sansar ve Savinin cüce yarasası görüldü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor