Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Metz ile milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Metz, topladığı 20 puanla 18. sırada bulunuyor. 43 puanı bulunan Marsilya ise 2. sırada yer alıyor.
METZ - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ligue 1'in 24. haftasında oynanacak Metz - Marsilya maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
METZ - MARSILYA MUHTEMEL 11'LER
Metz: Oukidja; Cande, Amadou, Kouyate, Bronn, Delaine; Boulaya, Traore, Maiga, Matar Sarr; Mafouta
Marsilya: Lopez; Lirola, Balerdi, Saliba, Peres; Guendouzi, Gerson; Payet, Rongier, Cengiz; Milik