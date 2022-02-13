Haberler Fransa Ligue 1 Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'in 24. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ile Metz kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 11:58
Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Metz ile milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Metz, topladığı 20 puanla 18. sırada bulunuyor. 43 puanı bulunan Marsilya ise 2. sırada yer alıyor.

METZ - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ligue 1'in 24. haftasında oynanacak Metz - Marsilya maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

METZ - MARSILYA MUHTEMEL 11'LER

Metz: Oukidja; Cande, Amadou, Kouyate, Bronn, Delaine; Boulaya, Traore, Maiga, Matar Sarr; Mafouta

Marsilya: Lopez; Lirola, Balerdi, Saliba, Peres; Guendouzi, Gerson; Payet, Rongier, Cengiz; Milik

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