Lyon - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Lyon - Nice kozlarını paylaşacak.
Nice, mücadele öncesi topladığı 42 puanla 3. sırada bulunuyor. 34 puanı bulunan Lyon ise 8. sırada yer alıyor.
LYON - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fransa Ligue 1'in 24. haftasında oynanacak Lyon - Nice maçı, 12 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
LYON - NICE MUHTEMEL 11'LER
Lyon: Lopes; Lukeba, Boateng, Dubois; Henrique, Ndombele, Caqueret, Faivre; Emerson, Keita; Dembele
Nice: Bulka; Atal, Daniliuc, Dante, Lotomba; Boudaoui, Schneiderlin, Thuram, Kluivert; Delort, Gouiri