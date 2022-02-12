Haberler Fransa Ligue 1 Lyon - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Lyon ile Nice karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 13:45
Lyon - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Lyon - Nice kozlarını paylaşacak.

Nice, mücadele öncesi topladığı 42 puanla 3. sırada bulunuyor. 34 puanı bulunan Lyon ise 8. sırada yer alıyor.

LYON - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında oynanacak Lyon - Nice maçı, 12 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

LYON - NICE MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Lopes; Lukeba, Boateng, Dubois; Henrique, Ndombele, Caqueret, Faivre; Emerson, Keita; Dembele

Nice: Bulka; Atal, Daniliuc, Dante, Lotomba; Boudaoui, Schneiderlin, Thuram, Kluivert; Delort, Gouiri

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