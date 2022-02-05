Saint-Etienne Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Saint-Etienne-Montpellier maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 23. hafta heyecanı sürüyor... Ligde 15 puanla son sırada yer alan Saint-Etienne, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Montpellier'i ağırlayacak. Ev sahibi takımın ara transferde Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Enzo Crivelli'nin bu mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Karşılaşmayla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

📺SAINT-ETIENNE-MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne'in sahasında Montpellier'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 19.00'da başlayacak ve beIN Sports Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📋SAINT-ETIENNE-MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📋

🔹Saint-Etienne: Bernardoni; Nade, Kolodziejczak, Sacko, Mangala; Macon, Camara, Youssouf, Aouchiche; Sako, Crivelli

🔹Montpellier: Omlin; Souquet, Cozza, Sakho, Ristic; Mollet, Ferri, Savanier, Chotard; Mavididi, Wahi.