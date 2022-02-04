Marsilya - Angers maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

👉 MARSİLYA - ANGERS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

👉 FRANSA LİGİ PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

👉 FRANSA LİGİ FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYIN

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Angers kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Angers maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - ANGERS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Angers maçı 4 Şubat Cuma günü saat 23:00'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

MARSİLYA - ANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Lopez; Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres; Guendouzi, Kamara, Rongier; Under, Payet, Henrique

Angers: Petkovic; Mendy, Manceau, Traore; Pereira Lage, Ounahi, Mangani, Fulgini, Doumbia; Jakolis, Boufal

ASPOR CANLI İZLE