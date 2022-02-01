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Burak ve Zeki'yi kim istemez

Ligue 1 takımı Strasbourg’un Teknik Direktörü Julien Stephan, Lille’de oynayan milli futbolcuları övdü: Her teknik adam takımında Burak ve Zeki’yi görmek ister

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Burak ve Zeki'yi kim istemez
Antalya'da kamp yapan Ligue 1 takımı Strasbourg'un Teknik Direktörü Julien Stephan, Lille'de top koşturan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceğini dile getirdi. Fransa'da Lille forması giyen Burak Yılmaz ve Zeki Çelik hakkındaki görüşlerini aktaran Julien Stephan, "Bugün baktığımızda Burak Yılmaz'ı çok iyi tanıyoruz. Türkiye'de çok büyük kulüplerde oynadı. Zeki ise Fransa'ya ilk geldiğinde çok tanınmış bir isim değildi. Ama Fransa'ya geldikten sonra çok iyi bir kariyer yaptı. Lille ile şampiyon oldular. Bugün istesek de alamayız, kariyerleri çok yüksek. Ama her teknik adam kadrosunda Burak Yılmaz'ı ve Zeki Çelik'i görmek ister" açıklamasını yaptı. Stephan ayrıca Türkiye'ye hava şartlarının güzel olması nedeniyle idmanların keyifli olduğu dile getirdi.
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