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Angers - St Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de Angers sahasında zorlu bir maça çıkacak. Angers, St. Etienne'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - St Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:23
Angers - St Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Angers ile St Etienne kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - St Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - ST. ETIENNE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Angers - St Etienne maçı 26 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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