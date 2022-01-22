Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lens, sahasında Marsilya ile kozlarını paylaşcak. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı 2 takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:13
Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lens, sahasında Marsilya ile kozlarını paylaşcak. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı 2 takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LENS - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lens - Marsilya maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports 2 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Lens: Leca; Gradit, Medina, Danso; Clauss, Fofana, Doucoure, Frankowski; Sotoca, Said, Kalimuendo

Marseille: Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Under, Rongier, Kamara, Hari; Guendouzi, Payet; Bakambu

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