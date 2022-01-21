Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'a İtalya Serie A'dan talip çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde Salernitana'nın Burak Yılmaz'a talip olduğu iddia edildi. 36 yaşındaki milli futbolcunun sezon sonunda Lille ile sözleşmesi sona eriyor. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 17:00
KEMAL TAMTÜRK
Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, transfer hedefi Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ı belirledi.

Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

İtalyan basınında yer alan habere göre; Salernitana Sportif Direktörü Walter Sabatini'nin, tecrübeli futbolcuyu ana transfer hedeflerinden biri olarak düşündüğü aktarıldı.

Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

Haberde, Burak Yılmaz'ın, ligde 21 maçta 13 gol atan takımın gol yükünü çözeceği ancak transferin de şu an için ütopya olarak görüldüğü belirtildi.

Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

Öte yandan İtalyan ekibinin, Burak Yılmaz dışında Diego Costa ile de ilgilendiği ifade edildi.

Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon forma giydiği 26 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Tecrübeli golcü, geçen sezon Lille ile şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

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