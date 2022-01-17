Son dakika spor haberleri... Cengiz Ünder Fransa'da gündem oldu!

Fransa Ligue 1'de Cengiz Ünder 'li Olympique Marsilya , milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille 'i konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maça damga vuran isim Marsilya'nın tek golünü kaydeden Cengiz Ünder oldu. Ceza sahası çaprazından yaptığı şık vuruşun ardından topu ağlarla buluşturan milli futbolcu, Fransız basınından da tam not aldı.