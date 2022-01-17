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Son dakika spor haberleri... Cengiz Ünder Fransa'da gündem oldu!

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligi'nde Olympique Marsilya'nın Lille ile berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydeden milli futbolcu Cengiz Ünder manşetleri süsledi. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe bugünkü kapağına Cengiz Ünder'i koyarken, milli yıldızın soyadından kelime oyunu yaparak "Ünder Controle" (Kontrol altında) başlığını attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:28
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri... Cengiz Ünder Fransa'da gündem oldu!

Fransa Ligue 1'de Cengiz Ünder'li Olympique Marsilya, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Son dakika spor haberleri... Cengiz Ünder Fransa'da gündem oldu!

Maça damga vuran isim Marsilya'nın tek golünü kaydeden Cengiz Ünder oldu. Ceza sahası çaprazından yaptığı şık vuruşun ardından topu ağlarla buluşturan milli futbolcu, Fransız basınından da tam not aldı.

Son dakika spor haberleri... Cengiz Ünder Fransa'da gündem oldu!

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Cengiz Ünder'i kapağına taşıyarak milli oyuncunun soyadından kelime oyunu yaptı ve "Ünder Controle" (Kontrol altında) başlığını attı.

Son dakika spor haberleri... Cengiz Ünder Fransa'da gündem oldu!

Gazete, "Geçtiğimiz hafta Bordeaux karşısında galibiyet golünü atan Türk forvet Cengiz Ünder, Fransa şampiyonu karşısında Marsilya'yı yenilgiden kurtardı" ifadelerine yer verdi.

Son dakika spor haberleri... Cengiz Ünder Fransa'da gündem oldu!

Yakın zamanda verdiği bir röportajda kiralık olarak formasını giydiği Olympique Marsilya'da kalmak istediğini söyleyen Cengiz Ünder, Ligue 1'de çıktığı 16 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.

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