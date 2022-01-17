Son dakika spor haberleri... Cengiz Ünder Fransa'da gündem oldu!

Fransa Ligue 1'de Cengiz Ünder'li Olympique Marsilya, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Fransa Ligue 1'de Cengiz Ünder'li Olympique Marsilya, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maça damga vuran isim Marsilya'nın tek golünü kaydeden Cengiz Ünder oldu. Ceza sahası çaprazından yaptığı şık vuruşun ardından topu ağlarla buluşturan milli futbolcu, Fransız basınından da tam not aldı.
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Cengiz Ünder'i kapağına taşıyarak milli oyuncunun soyadından kelime oyunu yaptı ve "Ünder Controle" (Kontrol altında) başlığını attı.
Gazete, "Geçtiğimiz hafta Bordeaux karşısında galibiyet golünü atan Türk forvet Cengiz Ünder, Fransa şampiyonu karşısında Marsilya'yı yenilgiden kurtardı" ifadelerine yer verdi.
Yakın zamanda verdiği bir röportajda kiralık olarak formasını giydiği Olympique Marsilya'da kalmak istediğini söyleyen Cengiz Ünder, Ligue 1'de çıktığı 16 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.